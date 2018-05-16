ОЗХО подтвердила еще один факт применения химического оружия в Сирии

Миссия Организации по запрещению химического оружия пришла к выводу, что 4 февраля в районе города Саракиб в сирийской провинции Идлиб было применено химическое оружие.

Об этом говорится в отчете ОЗХО, опубликованном 16 мая. Организация считает, что в качестве химического оружия, предположительно, был применен хлор. В отчете также указано, что распылили ядовитый газ из баллонов в результате "механического воздействия".

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К такому выводу эксперты пришли после исследования двух цилиндров, где ранее содержался яд. Также было проведено исследование местности и анализы проб, которые показали высокое содержание хлора в районе химической атаки.

Опубликованный отчет о применении химического оружия в Саракибе отправлен в Совет безопасности ООН.

Напомним, 8 апреля, по меньшей мере, 70 человек умерли из-за химической атаки в Сирии. 14 апреля США, Великобритания и Франция осуществили военную операцию в Сирии в ответ на химическую атаку правительственными силами Башара Асада. В результате были уничтожены объекты, имеющие отношение к программе сирийского правительства относительно использования химического оружия.

Добавим, что ранее эксперты Миссии Организации по запрещению химического оружия собрали образцы для анализа на месте предполагаемой химатаки в одном из районов города Дума.