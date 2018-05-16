ОЗХЗ підтвердила ще один факт застосування хімічної зброї в Сирії

Місія Організації із заборони хімічної зброї дійшла до висновку, що 4 лютого в районі міста Саракіб у сирійській провінції Ідліб було застосовано хімічну зброю.

Про це йдеться у звіті ОЗХЗ, опублікованому 16 травня. Організація вважає, що в якості хімічної зброї, ймовірно, було застосовано хлор. У звіті також вказано, що отруйний газ розпилили з балонів в результаті "механічного впливу".

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До такого висновку експерти дійшли після дослідження двох циліндрів, де раніше містилася отрута. Також було проведено дослідження місцевості та аналізи проб, які показали високий вміст хлору в районі хімічної атаки.

Опублікований звіт, щодо застосування хімічної зброї в Саракібі надіслано в Раду безпеки ООН.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було знищено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.



Додамо, що раніше експерти Місія Організації із заборони хімічної зброї зібрали зразки для аналізу на місці ймовірної хіматаки в одному з районів міста Дума.