В то же время, официальный режим Лукашенко обвиняет мужчину "в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности". Суд одобрил срок наказания, о котором просил прокурор.

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Версия стороны обвинения

В деле говорится, что якобы в январе – мае 2021 года Дудников опубликовал в одном из телеграм-каналов по меньшей мере 55 голосовых сообщений, которые озвучил сам. Целью этого якобы было "нагнетание напряженности и конфликтности в обществе и государстве".

Обвинение утверждало, что Дудников в телеграм-чате якобы призвал "к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков".

5 мая мужчину задержали за грубое нарушение порядка, но в окончательную версию обвинения это не вошло.

Позиция Дудникова

Егор Дудников уверял, что не участвовал в оппозиционных протестах после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Также он говорил, что его заставили оклеветать себя.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко называл Дудникова основным модератором телеграм-канала "Отряды самообороны Беларуси". Он цинично утверждал, что его якобы создали участники "спящих" террористических центров для насильственной смены власти в Беларуси.

Как режим Лукашенко уничтожает оппозицию

В Беларуси, как стало известно 14 декабря, вынесли приговор мужу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима.

Также осудили еще пятерых белорусских оппозиционеров по "делу Тихановского". Они получили от 14 до 16 лет лишения свободы. Им инкриминировали организацию "массовых беспорядков" в Беларуси во время подготовки и проведения выборов президента в 2020 году.

Суд в Беларуси 27 сентября признал двух парней виновными в "разжигании вражды по отношению к работникам полиции". Имеется в виду видео в инстаграме, которое сняли выпившие юноши.

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