Водночас офіційний режим Лукашенка звинувачує чоловіка "у розпалюванні соціальної ворожнечі та закликах до дій проти нацбезпеки". Суд присудив термін покарання, про який просив прокурор.

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Версія сторони звинувачення

У справі йдеться про те, що нібито у січні – травні 2021 року Дудников опублікував в одному з телеграм-каналів не менше 55 голосових повідомлень, які озвучив сам. Метою цього нібито було "нагнітання напруженості та конфліктності у суспільстві та державі".

Звинувачення стверджувало, що Дудников у телеграм-чаті начебто закликав "до захоплення державної влади, насильницької зміни конституційного ладу, виникнення масових заворушень".

5 травня чоловіка затримали за грубе порушення порядку, але до кінцевої версії звинувачення це не увійшло.

Позиція Дудникова

Єгор Дудников запевняв, що не брав участі в опозиційних протестах після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року.

Також він казав, що його змусили обмовити себе.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко називав Дудникова основним модератором телеграм-каналу "Загони самооборони Білорусі". Він цинічно стверджував, що його нібито створили учасники "сплячих" терористичних осередків для насильницької зміни влади в Білорусі.

Як режим Лукашенка знищує опозицію

У Білорусі, як стало відомо 14 грудня, винесли вирок чоловіку екскандидатки в президенти Світлани Тихановської. Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Також засудили ще п'ятьох білоруських опозиціонерів у "справі Тихановського". Вони отримали від 14 до 16 років позбавлення волі. Їм інкримінували організацію "масових заворушень" у Білорусі під час підготовки та проведення виборів президента у 2020 році.

Суд у Білорусі 27 вересня визнав двох хлопців винними у "розпалюванні ворожнечі щодо працівників поліції". Мається на увазі відео в інстаграмі, яке юнаки зняли напідпитку.

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