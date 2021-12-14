Про вироки, оголошені білоруським політв'язням, у мережі повідомив правозахисний центр "Вясна".

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Засудили 5 білоруських опозиціонерів

У Гомелі 14 грудня оголосили вирок 6 політв'язням, яким інкримінують організацію "масових заворушень" у Білорусі під час підготовки та проведення виборів президента у 2020 році.

Суд у "справі Тихановського" проходив у закритому режимі в будівлі гомельського СІЗО. Він тривав майже 6 місяців. Генеральна прокуратура Білорусі висунула позов до обвинувачених у розмірі 3,088 мільйона рублів (1,2 мільйона доларів).

Кого й на який термін засудили

Микола Статкевич – 14 років позбавлення волі посиленого режиму;

Ігор Лосик – 15 років позбавлення волі посиленого режиму;

Дмитро Попов – 16 років позбавлення волі посиленого режиму;

Артем Саков – 16 років позбавлення волі посиленого режиму;

Володимир Циганович – 15 років позбавлення волі посиленого режиму.

Нагадаємо, вирок також винесли й самому Сергієві Тихановському – 18 років позбавлення волі посиленого режиму.

З обвинувачених стягнули понад 2,5 мільйона рублів

Білоруська генпрокуратура оприлюднила у мережі відео зі заявою начальника відділу прокуратури Гомельської області Дениса Мікушева. Він зазначив, що з обвинувачених "стягнули матеріальні збитки" у розмірі понад 2,5 мільйона білоруських рублів (приблизно 1 мільйон доларів).

Мікушев про стягнення грошей з обвинувачених: дивіться відео

Справа Тихановського: що відомо

Блогер Сергій Тихановський планував балотуватися у президенти Білорусі у 2020 році. Однак за кілька місяців до голосування його затримали. Чоловіка звинуватили у порушенні громадського порядку та у втручанні в роботу виборчих комісій.

Після цього у глави держави пішла його дружина – Світлана Тихановська. Результати голосування були сфальсифікованими, тому опозиціонерка "програла" Олександру Лукашенку. У Білорусі спалахнула хвиля масових протестів.

У березні 2021 року Тихановському висунули остаточні звинувачення одразу за 4 статтями. До попередніх двох додали ще організацію масових заворушень та розпалювання соціальної ворожнечі.

До речі, як Тихановська зустрічалась з Джо Байденом: дивіться відео