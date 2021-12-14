Відео зі свою реакцією на вирок опозиціонерка оприлюднила у соцмережах. При цьому звернення вона записала ще до оголошення рішення суду.
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Тихановська каже, що продовжить захищати свого чоловіка
Я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів. Я намагатимуся робити щось дуже складне, можливо, неможливе, щоб наблизити той момент, коли ми з ним побачимось у новій Білорусі,
– сказала опозиціонерка.
Тихановська розповіла, що продовжить надсилати Сергію малюнки та листівки від дітей. Усі її дії спрямовані лише на один ключовий момент – возз'єднання їхньої родини.
При цьому опозиціонерка наголосила, що будь-яку цифру у вироку буде важко сприйняти, адже він – несправедливий. Це, зауважила Тихановська, – ненормально і з цим не можна миритись.
Дивіться відео від Світлани Тихановської:
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Що відомо про вирок Сергію Тихановському:
- Рішення у справі суду ухвалив 14 грудня.
- Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму.
- Опозиціонеру інкримінували організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоду роботі ЦВК.
- Затримали Тихановського ще у травні 2020 року.
- У березі 2021 року йому висунули звинувачення.
Дивіться відео про те, як Тихановська зустрічалась з президентом США Байденом: