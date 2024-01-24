Жительница села Яблоново, в районе которого сбили Ил-76, заявила, что перед крушением самолета она слышала два взрыва и видела, как лайнер падал на землю. Об этом пишут российские СМИ.
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В России считают, что самолет сбили ракеты
Марина заявила, что была с детьми в больнице, когда услышала звук двигателя и взрывы. Тогда она выбежала на улицу и увидела в небе горящий самолет. После этого борт упал на землю.
Женщина считает, что самолет сбили ракеты.
Мы так поняли, что это были ракеты, сбивавшие самолет.
– сказала она.
Что известно о падении Ил-76 в России
- В обед 24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет Ил-76. В частности, об этом заявили в минобороны России. В сети появился ряд соответствующих видео, на которых видно, как самолет в огне стремительно падает вниз.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на месте уже работают следственная группа и сотрудники МЧС.
- Издание УП также написало, что их источники в ВСУ подтвердили падение самолета
- Между тем, мониторинговые каналы утверждают, что это, вероятно, был "дружественный огонь" – то есть россияне сами могли сбить свой самолет. В сети есть аудиоперехват второго борта, видевшего ракету. Однако официальной информации от ВСУ пока не было.
- Минобороны Украины заявило, что "еще выясняют информацию". Также в ведомстве не могут подтвердить, что к сбитию Ил-75 причастны наши Силы обороны.