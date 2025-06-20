На Харьковщине мужчина выпал из окна здания ТЦК, когда пытался убежать: отреагировала полиция

Вечером военнообязанный пытался сбежать из здания ТЦК Харьковской области – он выпал из окна, вероятно, по собственной неосторожности. Происшествие прокомментировали полицейские, заявив, что расследуют обстоятельства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий полиции Харьковской области.

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Что в полиции Харьковской области говорят об инциденте

Утром 20 июня в Харьковском областном ОТЦК и СП сообщили, что военнообязанный получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы, когда выпал из окна третьего этажа. По словам военных, это произошло из-за собственной неосторожности мужчины.

В полиции подчеркнули, что инцидент произошел 19 июня вечером на территории государственного учреждения, используемого Берестинским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки для временного размещения военнообязанных.

По словам правоохранителей, 48-летнего мужчины, который лежал на лестнице после падения, нашел сотрудник ТЦК во время планового обхода территории около 23:00.

Следственно-оперативная группа полиции тщательно осмотрела место происшествия, опросила потерпевшего и свидетелей. По предварительным данным, мужчина получил травмы в результате падения из окна по собственной неосторожности,

– заявили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства происшествия. Правоохранители подчеркнули, что продолжают обеспечивать беспристрастное и всестороннее расследование в интересах безопасности граждан и соблюдения законности.