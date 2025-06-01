Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Россия может пытаться сорвать переговоры

В ночь на 1 июня в Брянской области России разрушился мост во время прохождения пассажирского поезда "Климово – Москва", в результате инцидента есть погибшие. Официальной причиной россияне назвали "незаконное вмешательство в деятельность транспорта".

Почти одновременно с этим произошел еще один обвал моста в Курской области: там с рельсов сошел грузовой локомотив.

Андрей Коваленко подчеркнул, что эти события происходят за два дня до переговоров в Стамбуле по прекращению огня. По его словам, Москва до сих пор не передала ни одного меморандума с предложениями и направляет на встречу делегацию без полномочий.

Создается впечатление, что Кремль готовит почву для срыва переговоров – с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Опять появляется соблазн показать нас "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить летнее наступление, которое уже началось на Сумщине, в Запорожской области, продолжается на Востоке,

– написал руководитель ЦПД.

Стоит отметить, что Россия не впервые использует "подрывы под чужим флагом".

В частности в 1999 году теракты в российской Рязани стали стартовой площадкой для Путина. По словам Коваленко, россияне, вероятно, снова возвращаются к старой тактике – на этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции.

Украина не имеет никакого мотива срывать Стамбульский саммит. Наоборот, Украина давно согласилась на прекращение огня,

– отметил Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПД отметил, что "рельсовая война" в стиле Второй мировой – это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент украинской политики.