Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Росія може намагатися зірвати переговори

В ніч на 1 червня в Брянській області Росії зруйнувався міст під час проходження пасажирського поїзда "Климове – Москва", внаслідок інциденту є загиблі. Офіційною причиною росіяни назвали "незаконне втручання в діяльність транспорту".

Майже одночасно з цим стався ще один обвал мосту в Курській області: там з рейок зійшов вантажний локомотив.

Андрій Коваленко підкреслив, що ці події відбуваються за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню. За його словами, Москва досі не передала жодного меморандуму з пропозиціями та направляє на зустріч делегацію без повноважень.

Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з'являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході,

– написав керівник ЦПД.

Варто зазначити, що Росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором".

Зокрема в 1999 році теракти в російській Рязані стали стартовим майданчиком для Путіна. За словами Коваленка, росіяни, ймовірно, знову повертаються до старої тактики – цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції.

Україна не має жодного мотиву зривати Стамбульський саміт. Навпаки, Україна давно погодилась на припинення вогню,

– наголосив Андрій Коваленко.

Керівник ЦПД зазначив, що "рельсова війна" в стилі Другої світової – це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент української політики.