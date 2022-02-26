Падение Путина неизбежно – Пионтковский о войне России против Украины

После нападения России на Украину падение режима Владимира Путина неизбежно. В то же время, такой шаг Кремля приведет к дестабилизации ситуации внутри страны-агрессорки.

Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Он также отметил, что Китай сражаться за Россию не будет.

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"У них (в Китае – 24 канал) свой взгляд на эту проблему. Падение Путина почти неизбежно, мне кажется", – заявил публицист.

Как рассказал Пионтковский, все большее количество россиян понимают, что они несут ответственность и вину за вторжение России в Украину. Весь мир отворачивается от них и такой процесс уже необратим.

Катализатор сознания уже наступил. Просто должен найтись решительный храбрец, который застрелит диктатора. Для человечества это самый лучший вариант,

– добавил публицист.

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