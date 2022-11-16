Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он также отметил, что Симоньян пытается выдавать желаемое за действительное, потому что даже ее читатели усомнились в качестве российской системы ПВО, которая "пропускает украинские беспилотники".

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Поэтому политолог говорит, что все эти угрозы в сторону НАТО и Польши рассчитаны на крайне примитивную аудиторию.

Хотелось бы отметить – нужно понимать, что ни одна страна в мире не способна закрыть все "скважины" противоракетной или противовоздушной обороны. Особенно это касается таких крупных стран, как Украина или Польша,

– убежден Рейтерович.

По его мнению, случившееся опять-таки сыграет против России, теперь Польша и в целом НАТО – увеличат поддержку Украины, они начнут думать о том, как развивать свои силы.

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