Об этом 24 каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он также отметил, что Симоньян пытается выдавать желаемое за действительное, потому что даже ее читатели усомнились в качестве российской системы ПВО, которая "пропускает украинские беспилотники".
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Поэтому политолог говорит, что все эти угрозы в сторону НАТО и Польши рассчитаны на крайне примитивную аудиторию.
Хотелось бы отметить – нужно понимать, что ни одна страна в мире не способна закрыть все "скважины" противоракетной или противовоздушной обороны. Особенно это касается таких крупных стран, как Украина или Польша,
– убежден Рейтерович.
По его мнению, случившееся опять-таки сыграет против России, теперь Польша и в целом НАТО – увеличат поддержку Украины, они начнут думать о том, как развивать свои силы.
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Что нужно знать о падении ракеты в Польше
- Во время массированной ракетной атаки по Украине в Польше раздался взрыв. В Пшеводуве, что в Грубешевском уезде, упала ракета – погибли два человека.
- 16 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Польше упала украинская ракета, которую силы ПВО запустили, чтобы сбить российскую. Однако он подчеркнул, что Украина не виновата.
- Президент Польша и Анджей Дуда говорит, что ракета, вероятно, была от украинской ПВО, но изготовили ее в России. Добавляет, что нет доказательств, что снаряд запустили россияне.
- Воздушные силы Украины готовы предоставить все материалы и специалистов, чтобы установить правду.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина выступила за совместное расследование падения ракет в Польше. Более того, Киев готов предоставить доказательства российского следа в этом инциденте.