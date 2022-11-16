Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він також зазначив, що Сімоньян намагається видавати бажане за дійсне, бо вже навіть її читачі засумнівались у якості російської системи ППО, яка "пропускає українські безпілотники".

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Тому, політолог каже, що всі ці погрози в бік НАТО та Польщі – розраховані на вкрай примітивну авдиторію.

Хотілось би зазначити – потрібно розуміти, що жодна країна у світі не здатна закрити всі "шпаринки" протиракетної чи протиповітряної оборони. Особливо це стосується таких великих країн, як от Україна чи Польща,

– переконаний Рейтерович.

На його думку, те, що трапилось, знов таки зіграє проти Росії, тепер Польща та в цілому НАТО – збільшать підтримку України, вони почнуть думати про те, як розбудовувати свої сили.

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