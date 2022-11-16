Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він також зазначив, що Сімоньян намагається видавати бажане за дійсне, бо вже навіть її читачі засумнівались у якості російської системи ППО, яка "пропускає українські безпілотники".
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Тому, політолог каже, що всі ці погрози в бік НАТО та Польщі – розраховані на вкрай примітивну авдиторію.
Хотілось би зазначити – потрібно розуміти, що жодна країна у світі не здатна закрити всі "шпаринки" протиракетної чи протиповітряної оборони. Особливо це стосується таких великих країн, як от Україна чи Польща,
– переконаний Рейтерович.
На його думку, те, що трапилось, знов таки зіграє проти Росії, тепер Польща та в цілому НАТО – збільшать підтримку України, вони почнуть думати про те, як розбудовувати свої сили.
На що чекати Україні після падіння ракет у Польщі – пояснення фахівця: дивіться відео
Що потрібно знати про падіння ракети у Польщі
- Під час масованої ракетної атаки по Україні у Польщі пролунав вибух. У Пшеводуві, що в Грубешівському повіті, впала ракета – загинули двоє людей.
- 16 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Польщі впала українська ракета, яку сили ППО запустили, щоб збити російську. Однак він наголосив, що Україна не винна.
- Президент Польщі Анджей Дуда каже, що ракета, ймовірно, була від української ППО, але виготовили її у Росії. Додає, що не має доказів, що снаряд запустили росіяни.
- Повітряні сили України готові надати всі матеріали і спеціалістів, аби встановити правду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна виступила за спільне розслідування падіння ракет у Польщі. Ба більше, Київ готовий надати докази російського сліду в цьому інциденті.