Люди выносят вещи, а на полу порваны портреты диктатора: в Дамаске грабят дворец Асада
В Сирии пал режим диктатора Башара Асада. Стало известно об ограблении президентского дворца и Центробанка.
Некоторые люди просто устроили экскурсию по резиденции и осматривали вещи, другие – выносили имущество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иностранные СМИ.
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Ограбление дворца Башара Асада
В президентский дворец в Дамаске сначала проникли вооруженные повстанцы, а после них в дом начали заходить обычные жители города. Судя по опубликованным в соцсетях видео, некоторые люди просто устроили себе экскурсию по дворцу и осмотр вещей, другие – выносили имущество.
Издание The Guardian показало кадры визита местных жителей и повстанцев во дворец Асада. Люди выносят мебель, на полу повсюду порванные портреты Асада, а на письменном столе лежат два парика.
Добавим, что на видео видно, как в самом дворце царит хаос: мебель и предметы быта разбросаны по пустым комнатам.
Что происходит в президентском дворце в Сирии: смотрите видео
Добавим, что в AFP писали, что в зале в президентском дворце начался пожар. Сейчас более подробной информации о пожаре нет.
Горит резиденция Асада: смотрите видео
В соцсетях также появились сообщения об ограблении в здании сирийского Центробанка. На опубликованных фотографиях вооруженные мужчины стоят рядом с коробками и пакетами, в которых, вероятно, лежат деньги.