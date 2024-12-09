Более того, скорее всего это может загнать Россию в кризис. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

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Какие последствия для России будет иметь падение режима Асада

В Институте напоминают, что Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада после того, как в 2011 году начались массовые протесты в рамках более масштабного движения "Арабская весна", что повлекло гражданскую войну в Сирии.

В свою очередь, как пишет ISW, российский диктатор Владимир Путин длительное время рассматривает "цветные революции", которые привели к появлению новых демократических правительств в бывших советских республиках, как угрозу стабильности и безопасности собственного режима.

Диктатор, по мнению специалистов, выступает против демократических движений за устранение авторитарных правителей, связанных с Кремлем, во всем мире, поскольку считает, что они мешают его намерениям создать воображаемый многополярный мир, где Россия и ее ключевые союзники играют важную роль.

Рассматривая ситуацию в Сирии, аналитики отмечают, что неспособность или решение России не укреплять режим Асада в условиях быстрого наступления сирийской оппозиции по всей стране подорвет авторитет Кремля как "надежного и эффективного партнера по безопасности во всем мире".

ISW пишет, что это может помешать способности Владимира Путина заручиться поддержкой во всем мире для многополярного мира, который он желает создать.

Быстрый крах режима Асада в Сирии – режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года – является стратегическим политическим поражением Москвы и бросил Кремль в кризис, поскольку он стремится сохранить свою стратегическую военную базу в Сирии,

– отмечают в отчете.

К слову, российские СМИ сообщали, что сирийский диктатор Башар Асад прилетел вместе со своей семьей в российскую Москву. Там ему предоставили убежище. Информация об этом поступила от источника в Кремле, однако другие подробности не упоминают.