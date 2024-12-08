Сирийские постанцы освобождают людей из тюрьмы Седна: среди заключенных женщины и даже дети

Сирийские повстанцы освободили заключенных из печально известной тюрьмы Седна. В ней содержались женщины, пенсионеры и даже дети. В её стенах погибли десятки тысяч людей.

С начала войны в 2011 году жертвами Седны стали более 30 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Souryia News.

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Как удерживали людей в тюрьме Седна

Сирийские повстанцы дошли до тюрьмы Седна, расположенной в 30 км от Дамаска. Они освободили десятки заключенных, в том числе женщин и даже маленького ребенка.

Среди заключенных был четырёхлетний мальчик и несколько женщин, многие из которых ожидали смертной казни. Один из мужчин рассказал, что его казнь была запланирована на 8 января.

На свободе также оказался пилот сирийских ВВС Рахид Аль-Татари, просидевший там 43 года. Его арестовали в 1980 году за отказ бомбить город Хама для подавления народных протестов.

Тюрьма Седна известна как место массовых казней и жестоких пыток политических противников режима Башара Асада. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 2011 до 2021 года в её стенах погибли более 30 тысяч человек.

Сирийские повстанцы освобождают узников Седны: смотрите видео

Напомним, в президентский дворец в Дамаске проникли вооруженные повстанцы, а после них в здание начали заходить и обычные жители города. Они осматривали имущество диктатора, а некоторые и выносили вещи.