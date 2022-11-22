Так они хотят не допустить третью мировую, однако эту ситуацию Россия использует в своих целях. Об этом написал эксперт Тарас Загородний в своем блоге.

Стоит знать Было противовоздушное сражение: Юрий Игнат объяснил, каким образом ракета могла залететь в Польшу.

"Получается так, что ценой репутации Украины, наших Вооруженных Сил западные страны хотят спустить ситуацию на тормоза, чтобы "не допустить третью мировую". Мол, ребята, говорите, что ракета ваша, мы все на то закрываем глаза и всем хорошо. Ну, почти всем, ведь после признания Украиной по просьбе Запада причастности к ракете разворачивается целый сериал со стороны России под названием "Украина бамбит НАТО", – пишет Тарас Загородний.

По словам эксперта, если будет доказано, что именно российская ракета нанесла удар по территории НАТО, последнему нужно будет не только признать проблемы с ПВО, но и отвечать. Именно поэтому в Польшу не допускают украинских специалистов к расследованию инцидента.

"Если бы ситуация была однозначной, то украинские следователи беспрепятственно должны участвовать в совместном расследовании инцидента. Их даже допустили сначала, но после более детального расследования украинской стороне отказали в участии в расследовании. Во-вторых, американские партнеры могли бы снять все вопросы, предоставив доступ к данным системы AWACS НАТО (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления), которая в режиме реального времени отслеживает пуски и перемещения всех воздушных целей (в том числе российских ракет)", – отмечает Загородний.

Тарас Загородний также отмечает, что из-за признания попадания российской ракеты по территории Польши не стоит рисовать сценарий немедленного прямого вступления войск стран Альянса в войну с Россией. НАТО должна резко очертить красные линии для Кремля и усилить военную помощь Украине, передав самолеты, дальнобойные ракеты и ПВО.