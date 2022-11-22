Так вони хочуть не допустити третьої світової, однак цю ситуацію Росія використає у своїх цілях. Про це написав експерт Тарас Загородній у своєму блозі.

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"Виходить так, що ціною репутації України, наших Збройних Сил західні країни хочуть спустити ситуацію на гальма, щоб "не допустити третьої світової". Мовляв, хлопці, кажіть, що ракета ваша, ми всі на те закриваємо очі і усім добре. Ну, майже усім. Адже після визнання Україною на прохання Заходу причетності до ракети, розгортається цілий серіал з боку Росії під назвою "Украіна бамбіт НАТО", – пише Тарас Загородній.

За словами експерта, якщо буде доведено, що саме російська ракета завдала удару по території НАТО, останньому потрібно буде не лише визнати проблеми у своїй ППО, а й відповідати. Саме тому в Польщу не допускають українських фахівців до розслідування інциденту.

"Якби ситуація була однозначною, то українські слідчі безперешкодно мали б брати участь у спільному розслідуванні інциденту. Їх навіть допустили спочатку, але після більш детального розслідування українській стороні відмовили в участі в розслідуванні. По-друге, американські партнери могли б зняти всі питання, надавши доступ до даних системи AWACS НАТО (система дальнього радіолокаційного виявлення і управління), яка в режимі реального часу відстежує пуски та переміщення всіх повітряних цілей (в тому числі російських ракет)", – зазначає Загородній.

Тарас Загородній також наголошує, що через визнання потрапляння російської ракети по території Польщі не варто малювати сценарій негайного прямого вступу військ країн Альянсу у війну з Росією. Натомість НАТО мало б різко окреслити червоні лінії для Кремля та посилити військову допомогу Україні, передавши літаки, далекобійні ракети та ППО тощо.