По предварительной оценке, попавшая по территории Польши ракета была выпущена украинскими силами противовоздушной обороны по российской ракете. Об этом сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции.

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Страны НАТО будут делать следующий шаг после расследования

Трое американских чиновников сообщили, что упавшая на территории Польши ракета, приведшая к гибели двух человек, могла быть ракетой, которую украинская ПВО выпустила для сбития российской.

На линиях траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но увидим,

– сказал Байден.

Президент США пообещал "полную поддержку и помощь США в расследовании Польши" и "подтвердил твердую приверженность Соединенным Штатам НАТО". Он сказал, что позаботится о том, чтобы выяснили правду. И тогда страны НАТО будут вместе определять следующий шаг.

Обратите внимание! Основной причиной инцидента стало полномасштабное вторжение России в Украину. Не было бы этого – не было бы трагических ситуаций. Ученый из Польши Ришард Купидура заверил, что польское общество четко понимает, что такие взрывы – эскалация конфликта с территориальной точки зрения. Здесь в любом случае виновата Россия независимо от того, чья ракета взорвалась в Пшеводове.

Падение российских ракет в Польше: главное

По имеющейся информации, российская ракета упала в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве. Оно граничит с Львовской и Волынской областью и расположено в 6 километрах от границы с Украиной. В результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.

В НАТО заявили, что отследили, откуда летели ракеты. Данные передали Польше. Пока информация – тайная.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты уже не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на удары по территории Польши. Он отметил важность закрытия неба над Украиной и содействие поражению российского агрессора.

Кроме того, падение ракет прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, удары по территории Польши – не случайность, а заведомо спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку".