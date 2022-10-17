Падение российского бомбардировщика в Ейске: могли погибнуть не менее 10 человек

В Ейске в России военный самолет упал на многоэтажку. По предварительной информации, могли погибнуть 10 человек.

В российских телеграм-каналах пишут, что о погибших говорят местные жители. Официально власти еще это не подтверждали, передает 24 канал. Спасатели утверждают, что уточняют информацию.

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Во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября разбился военный самолет. Вспыхнул пожар, охвативший площадь около 2 тысяч квадратных метров.