Вся авиация была "приземлена" недалеко друг от друга. Однако интереснейшей изюминкой шоу-программы является то, что, вероятно, все авиасуда отрицательно взлетели благодаря работе ПВО. Следовательно, пользователи сети не могли обойти такое громкое событие стороной, пишет 24 Канал.

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ПВО России сбивает все летящее в небе. Но есть нюанс

Интересно, что именно тогда, когда вертолет в Клинцах пошел к земле, брянское ПВО пыталось сбить ракету. Более того, перед падением вертолета местные жители видели вспышку в небе, которая могла свидетельствовать о сбитии.

Однако, конечно, российские экстренные службы не подтвердили сбивание авиации собственными военными. Зато начали петь о якобы начавшемся в воздухе пожаре двигателя.

Такие оправдания высмеяли пользователи сети. Ведь почему-то вдали от места возгорания видны очень интересные дыры.



Пожар двигателя по-русски / Скриншот

Следовательно, вариант пожара был почти сразу отвергнут, а внимание привлекло брянское ПВО. И вот здесь уже пользователи разделились в размышлениях: кто-то предполагал, что ППОшникам России понравилась идея БНР, поэтому они перешли на сторону Украины, кто-то обвинял их в косоглазии, а кто-то рассматривал возможность простого человеческого желания похвастаться умениями.

Предположение причин проукраинской деятельности российской ПВО / Скриншоты

Работа брянской ПВО: видео

И пока большинство размышляло о мотивации брянской противовоздушной обороны, некоторые вспомнили и о российских пилотах. Стоит отметить, что после падения вертолета в Клинцах, там продолжала кружить авиация. Однако, по свидетельству местных жителей, делала это она на низкой высоте, вероятно, тоже размышляя над работой ПВО и уделом своих коллег.



Какими 13 мая видятся пилоты в Брянщине / Скриншот

Чтобы подытожить работу брянского ПВО, пользователи сети просто выложили видео диктатора страны-террористки.

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Обвиняли даже и Украину

Конечно, куда без украинского следа во всей этой истории? Россияне не могли не начать оправдываться, так что самым удобным вариантом было все сбросить на Украину.

В частности, по мнению жителей страны-террористки, "злые украинцы" просто разместили на своей границе ЗРК Patriot. И именно поэтому, а не по другим причинам, внезапно начали падать вертолеты и самолеты.

Во всем виноваты украинцы / Скриншот

Согласно другой теории, на самом деле упал… украинский самолет! Что ж, если им там легче фантазировать – пусть, лишь бы приносило Украине пользу.



Самолет на самом деле был украинским / Скриншот

Реакция украинцев на "украинский" самолет: видео

Война Брянщины за независимость и другие предположения

Также пользователи сети похохотали и над идеей создания Брянской народной республики. Мол, только за четыре часа войны против России народные "апалченцы" смогли уничтожить 4 авиасуда.



Брянщина VS Россия / Скриншот

Чтобы быстро подавить "восстание", в соцсетях потребовали отправлять снаряды не в Бахмут, а в Брянск.

Привлекли и Пригожина / Скриншот

Предположили, конечно, возможность военных учений. Ведь если раньше во время таких учений россияне смогли утопить танки, то почему бы им в голову не пришла идея потренироваться по движущимся целям.



Пользователи сети призвали не мешать россиянам / Скриншот

Конечно, только этими версиями происшествий, приведших к уничтожению четырех судов, пользователи сети не ограничились. Также предположили и удачное "импортозамещение" России, и решение Богуслаева, и даже просто удачный вечер пятницы.

Причины падения авиации / Скриншоты

Некоторые даже намекнули отрывком фильма, что на самом деле так называемая СВО просто стала мешать пилить военную технику на металлолом. Ведь благодаря победам ВСУ России приходится расконсервировать даже очень старую технику. Поэтому россияне действительно просто нашли решение своей проблемы.

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