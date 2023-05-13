Уся авіація була "приземлена" недалеко одна від одної. Однак найцікавішою родзинкою шоу-програми є те, що, ймовірно, усі авіасудна негативно злетіли завдяки роботі ППО. Відтак користувачі мережі не могли обійти таку гучну подію стороною, повідомляє 24 Канал.

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ППО Росії збиває все, що летить у небі. Але є нюанс

Цікаво, що саме тоді, коли гелікоптер у Клинцях пішов до землі, брянське ППО намагалося збити ракету. Ба більше, перед падінням вертольота місцеві мешканці бачили спалах у небі, який міг свідчити про збиття.

Однак, звісно, російські екстрені служби не підтвердили збиття авіації власними ж військовими. Натомість почали співати про буцімто пожежу двигуна, що розпочалася у повітрі.

Такі виправдання висміяли користувачі мережі. Адже чомусь далеко від місця загоряння видно дуже цікаві дірки.



Пожежа двигуна по-російськи / Скриншот

Відтак варіант пожежі був майже одразу відкинутий, а увагу притягнуло брянське ППО. І ось тут вже користувачі розділилися у думках: хтось припускав, що ППОшникам Росії сподобалася ідея БНР, тож вони перейшли на бік України, хтось звинувачував їх у косоокості, а хтось розглядав можливість просте людське бажання похизуватися вміннями.

Припущення причин проукраїнської діяльності російської ППО / Скриншоти

Робота брянської ППО: відео

І поки більшість роздумувала про мотивацію брянської протиповітряної оборони, дехто згадав й про російських пілотів. Варто зазначити, що після падіння гелікоптера у Клинцях, там продовжувала кружляти авіація. Однак, за свідченнями місцевих мешканців, робила це вона на низькій висоті, ймовірно, теж роздумуючи над роботою ППО і долею своїх колег.



Якими 13 травня ввижаються пілоти на Брянщині / Скриншот

Тож щоб підсумувати роботу брянського ППО, користувачі мережі просто виклали відео диктатора країни-терористки.

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Звинувачували навіть й Україну

Звісно, куди ж без українського сліду у всій цій історії? Росіяни не могли не почати виправдовуватися, тож найзручнішим варіантом було все скинути на Україну.

Зокрема, на думку мешканців країни-терористки, "злі українці" просто розмістили на своєму кордоні ЗРК Patriot. І саме тому, а не з інших причин, раптово почали падати гелікоптери та літаки.

У всьому винні українці / Скриншот

Згідно ж з іншою теорією, насправді впав … український літак! Що ж, якщо їм там легше фантазувати – то нехай, лиш би приносило Україні користь.



Літак насправді був українським / Скриншот

Реакція українців на "український" літак: відео

Війна Брянщини за незалежність та інші припущення

Також користувачі мережі похихотіли й над ідеєю створення Брянської народної республіки. Мовляв, лише за чотири години війни проти Росії народні "апалчєнци" змогли знищити 4 авіасудна.



Брянщина VS Росія / Скриншот

Відтак, щоб швидко придушити "повстання", у соцмережах почали вимагати відправляти снаряди не в Бахмут, а в Брянськ.

Залучили й Пригожина / Скриншот

Припустили, звісно, й можливість військових навчань. Адже якщо раніше під час таких навчань росіяни змогли втопити танки, то чому б їм в голову не могла прийти ідея потренуватися по рухомих цілях.



Користувачі мережі закликали не заваджати росіянам / Скриншот

Звісно, лише цими версіями подій, що призвели до знищення чотирьох суден, користувачі мережі не обмежилися. Тож також припустили й вдале "імпортозаміщення" Росії, і рішення Богуслаєва, і навіть просто вдалий вечір п'ятниці.

Причини падіння авіації / Скриншоти

Дехто навіть натякнув уривком фільму, що насправді так звана СВО просто стала заваджати пиляти військову техніку на металолом. Адже завдяки звитягам ЗСУ Росії доводиться розконсервовувати навіть дуже стару техніку. Тож росіяни насправді просто знайшли розв'язання своєї проблеми.

Чим більше здадуть, тим більше зароблять: відео