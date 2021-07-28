Соответствующее видео появилось в ютубе вскоре после распространения информации об авиакатастрофе. Снять на телефон кадры падения удалось случайно.
Первые подробности Пассажирами разбившегося на Прикарпатье самолета были хасиды
Последние секунды полета самолета на Прикарпатье
Падение самолета удалось снять с берега реки Прут. Здесь очевидцы отдыхали на природе и наблюдали за бортом. В комментариях они отмечают: хотели снять только то, как самолет летит, ничего подозрительного в небе не услышали.
Борт несколько раз пролетал над отдыхающими в бреющем полете. Очевидцы хотели снять его полет, однако видео зафиксировало трагическое падение.
Последние секунды полета самолета: смотрите видео
Главное об авиакатастрофе на Прикарпатье
- Трагедия произошла 28 июля около 13:40 вблизи села Шепаривцы Коломыйского района.
- Легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом и загорелся.
- В авиакатастрофе, кроме пилота, погибли три туриста-хасида. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых.
- Управлял самолетом профессиональный пилот Игорь Табанюк. Он был одним из владельцев аэродрома малой авиации в Коломые.