Так, в комментарии 24 Каналу ведомство отметим, что пока детали авиакатастрофы в Бразилии устанавливаются.

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Падение самолета в Бразилии

Выясняем обстоятельства катастрофы,

– отметили в МИД Украины в ответ на вопрос, были ли на борту украинцы.

СМИ пишут, что на борту могло находиться 68 пассажиров. Отмечается, что само такое количество людей вмещает турбовинтовой пассажирский самолет модели ATR-72, которым владеет авиакомпания Voepass Linhas Aereas.

Известно, что самолет летел из города Каскавел в Гуарульюс. Вдруг он начал крутиться в небе, после чего падать – и на большой скорости врезался в землю. Это произошло в 13:28 по местному времени. Упал борт неподалеку от жилых домов.

На место оперативно прибыли пожарная служба, гражданская оборона и военная полиция.