Так, у коментарі 24 Каналу відомство зазначимо, що наразі деталі авіатрощі у Бразилії встановлюються.

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Падіння літака у Бразилії

Зʼясовуємо обставини катастрофи,

– зазначили в МЗС України у відповідь на питання, чи були на борту українці.

ЗМІ пишуть, що на борту могло перебувати 68 пасажирів. Зазначається, що сам таку кількість людей вміщає турбогвинтовий пасажирський літак моделі ATR-72, яким володіє авіакомпанія Voepass Linhas Aereas.

Відомо, що літак летів з міста Каскавел до Гуарульюса. Раптом він почав крутитися у небі, після чого падати – та на великій швидкості врізався у землю. Це сталося о 13:28 за місцевим часом. Впав борт неподалік житлових будинків.

На місце оперативно прибули пожежна служба, цивільна оборона та військова поліція.