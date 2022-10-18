В эфире 24 канала военный обозреватель Денис Попович отметил, что есть несколько версий, почему упал самолет.
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По его словам, говорят, что это был обучающий полет. Хотя удивительно почему тогда на самолете было вооружение.
Денис Попович акцентировал, что нужно разбираться:
- Во-первых, взлетно-посадочная полоса была близко от города. Как сейчас говорят россияне, было очень мало шансов вывернуть самолет от жилой застройки.
- Во-вторых, среди россиян вообще есть жалобы на самолет Су-34. Говорят, что он плохой, конструктивно недоделанный – с ним какие-то проблемы.
- В-третьих, чем чаще будут взлетать самолеты по стратегии Суровикина по воздушным бомбардировкам, тем чаще будут возникать такие проблемы как раз связанные с техническим состоянием оборудования, техническим состоянием авиационного парка и навыками пилотов.
"Поэтому это можно считать отражением общей ситуации, которая сейчас существует в российской армии и неготовности российской армии к великой войне. Это в отношении Ейска", – объяснил военный обозреватель.
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Денис Попович объяснил, что в большинстве случаев подобные истории происходят из-за внеуставных взаимных отношений.
Религиозные проблемы, побитовые проблемы, кто-то избил кого-то – внеуставные взаимоотношения. Это все проблемы с дисциплиной, это все проблемы с командирами,
– объяснил Попович.
"Но здесь есть еще другой аспект. Мы же видим, что здесь таджики и россияне, то есть это все являются первыми признаками межнациональных конфликтов в России. Мы слышим о национальных республиках, говорим, что в России раздаются голоса" почему чеченцам можно одно, дагестанцам можно мобилизацию не проводить, а россияне должны за них отдуваться". Это выливается в подобные инциденты, которые мы видим", – объяснил военный эксперт.
Он отметил, что это не первый признак гражданского конфликта, но первый признак конфликта между разными национальностями, существующими в России.
Что известно о падении самолета в Ейске
- Российский бомбардировщик вечером 17 октября упал на многоэтажку. Дом охватил пламя. Повреждены не менее 17 квартир.
- Истребитель нес полный боекомплект. На кадрах с места событий слышно, как происходила детонация.
- Миноброны России заявили, что это якобы был тренировочно-учебный полет. Уверяют, что причина аварии – возгорание одного из двигателей . Пилоты катапультировались.