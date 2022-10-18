В ефірі 24 каналу військовий оглядач Денис Попович зазначив, що є декілька версій, чому впав літак.

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За його словами, кажуть, що це був навчальний політ. Хоча дивно чому тоді на літаку було озброєння.

Денис Попович акцентував, що потрібно розбиратися:

По-перше, злітно-посадкова смуга була близько від міста. Як зараз кажуть росіяни, було дуже мало шансів вивернути той літак від житлової забудови.

По-друге, серед росіян взагалі є нарікання на літак Су-34. Кажуть, що він поганий, конструктивно недороблений – з ним якісь є проблеми.

По-третє, чим частіше будуть злітати літаки за стратегією Суровікіна щодо повітряних бомбардувань тим частіше будуть виникати такі проблеми якраз повʼязані з технічним станом обладнання, технічним станом авіаційного парку й навичками пілотів.

"Тому це можна вважати відображенням загальної ситуації, яка зараз існує в російській армії й неготовності російської армії до великої війни. Це стосовно Єйська", – пояснив військовий оглядач.

Дивіться відео з Денисом Поповичем на ютубі 24 каналу:

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Денис Попович пояснив, що в більшості випадків подібні історії трапляються через позастатутні взаємні відносини.

Релігійні проблеми, побітові проблеми, хтось когось побив – позастатутні взаємовідносини. Це все проблеми з дисципліною, це все проблеми з командирами,

– пояснив Попович.

"Але тут є ще інший аспект. Ми ж бачимо, що тут таджики й росіяни, тобто це все є першими ознаками міжнаціональних конфліктів у Росії. Ми чуємо про національні республіки, кажемо, що в Росії лунають голоси "чому чеченцям можна одне, дагестанцям можна мобілізацію не проводити, а росіяни повинні за них віддуватися". Це виливається в подібні інциденти, які ми бачимо", – пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що це не перша ознака громадянського конфлікту, але перша ознаку конфлікту між різними національностями, які існують в Росії.

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