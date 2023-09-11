Трагедия произошла при выполнении демонстрационного полета. Самолет упал в регионе Секешфегервар, в 70 километрах юго-западнее Будапешта.
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В Венгрии разбился самолет
Как стало известно, самолет Т28 типа Trojan совершал демонстрационный полет. Однако он потерял скорость при выполнении маневра разворота и разбился.
Предварительно, пилот начал маневр на меньшей скорости, чем следовало, и самолет скатился вниз. Если бы высота была больше, то было бы время исправить ситуацию.
Самолет упал рядом с припаркованным автомобилем, и оба транспортных средства загорелись.
Последствия аварии / фото HVG
Место, где упал самолет / фото HVG
Четыре человека были ранены на земле, трое из них получили серьезные ожоги. Серьезно травмировались женщина, мужчина и маленькая девочка, а мальчик получил незначительные повреждения.
Отмечается, что находившиеся на борту самолета мужчина и его сын погибли.
Жизни двух людей спасти не удалось. Три человека (маленькая девочка, женщина и мужчина) получили серьезные ожоги, их транспортируют в больницы Будапешта вертолетами скорой помощи. Маленький мальчик получил легкие ранения, его доставили в местную больницу после оказания помощи на месте,
– рассказали медики.
В настоящее время власти начали расследование обстоятельств аварии.
В России упал самолет Л-39
Напомним, что недавно в российской Адыгее разбился вражеский самолет Л-39, совершавший учебно-тренировочный полет. В результате этого один российский летчик ранен, еще один – успешно самоликвидировался.
Как оказалось, командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб из-за падения самолета Л-39 в Адыгее. Вместе с ним в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Последнего с травмами позвоночника доставили в больницу.