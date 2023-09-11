Трагедия произошла при выполнении демонстрационного полета. Самолет упал в регионе Секешфегервар, в 70 километрах юго-западнее Будапешта.

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В Венгрии разбился самолет

Как стало известно, самолет Т28 типа Trojan совершал демонстрационный полет. Однако он потерял скорость при выполнении маневра разворота и разбился.

Предварительно, пилот начал маневр на меньшей скорости, чем следовало, и самолет скатился вниз. Если бы высота была больше, то было бы время исправить ситуацию.

Самолет упал рядом с припаркованным автомобилем, и оба транспортных средства загорелись.



Последствия аварии / фото HVG



Место, где упал самолет / фото HVG

Четыре человека были ранены на земле, трое из них получили серьезные ожоги. Серьезно травмировались женщина, мужчина и маленькая девочка, а мальчик получил незначительные повреждения.

Отмечается, что находившиеся на борту самолета мужчина и его сын погибли.

Жизни двух людей спасти не удалось. Три человека (маленькая девочка, женщина и мужчина) получили серьезные ожоги, их транспортируют в больницы Будапешта вертолетами скорой помощи. Маленький мальчик получил легкие ранения, его доставили в местную больницу после оказания помощи на месте,

– рассказали медики.

В настоящее время власти начали расследование обстоятельств аварии.

В России упал самолет Л-39

Напомним, что недавно в российской Адыгее разбился вражеский самолет Л-39, совершавший учебно-тренировочный полет. В результате этого один российский летчик ранен, еще один – успешно самоликвидировался.

Как оказалось, командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб из-за падения самолета Л-39 в Адыгее. Вместе с ним в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Последнего с травмами позвоночника доставили в больницу.