Как установили правоохранители, над территорией Тетеревской общины в Житомирской области продолжался воздушный бой. Российским оккупантам удалось подбить украинский истребитель.

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Ограбление героя и самолета

Наш героический пилот истребителя решил не катапультироваться, а спасти жизнь сотням украинцев и отвести горящий самолет в лесную местность, где он никому не навредил бы. Герой оставался в кабине истребителя до последнего, где, к сожалению, погиб.

На место, куда герой посадил самолет, первыми прибыли пять жителей села Дениши. Они решили не вызвать правоохранителей и не заниматься транспортировкой тела нашего отчаянного погибшего защитника. Они решили совершить мародерство.

Злоумышленники вытащили из истребителя боекомплект, а также выдернули с "мясом" средства управления самолетом, содержащие в себе драгоценные металлы: микросхемы, датчики и платы.

Впрочем, это еще не самое позорное, что совершили мародеры. Мужчины забрали у погибшего пилота его табельное огнестрельное оружие. В ходе обыска правоохранители обнаружили почти все украденные вещи, табельное оружие героя еще ищут. О подозрении мародерам объявят после проведения ряда экспертиз.

Ситуация с мародерами

В Запорожье женщина использовала очереди в гуманитарных штабах, где нуждающимся раздавали продуктовые наборы. Мародёрка продавала место в очереди по 50 гривен.

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на информацию о том, что во Львове якобы много мародеров. По его словам, эти фейки "разгоняются" в соцсетях с целью распространения злобы и недоверия. Также он добавил, что львовяне пытаются помочь всем беженцам и направляют большие силы и ресурсы на волонтерство.

ДБР сообщило о подозрении 10 таможенникам, способствовавшим бизнесам задержанного за госизмене Виктора Медведчука. Как выяснили правоохранители, из-за незаконной деятельности должностных лиц таможенного поста "Мукачево" государство недополучило около 24 миллиардов гривен.

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