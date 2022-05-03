Як встановили правоохоронці, над територією Тетерівської громади у Житомирській області тривав повітряний бій. Російським окупантам вдалося підбити український винищувач.

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Пограбування героя та літака

Наш героїчний пілот винищувача вирішив не катапультуватися, а врятувати життя сотням українців та відвести палаючий літак у лісову місцевість, де він нікому на чинив загрози. Герой залишався у кабіні винищувача до останнього, де, на жаль, загинув.

На місце, куди герой посадив літак, першими прибули п'ятеро жителів села Дениші. Вони вирішили не викликати правоохоронців та не займатися транспортуванням тіла нашого відчайдушного загиблого захисника. Натомість вони вирішили вчинити мародерство.

Зловмисники витягнули з винищувача боєкомплект, а також повидирали з "м'ясом" засоби управління літаком, які містять у собі дорогоцінні метали: мікросхеми, датчики та плати.

Утім, це ще не найганебніше, що вчинили мародери. Чоловіки забрали у загиблого пілота його табельну вогнепальну зброю. Під час обшуку правоохорці виявили майже усі вкрадені речі, табельну зброю героя ще шукають. Про підозру мародерам оголосять після проведення низки експертиз.

Ситуація з мародерами

У Запоріжжі жінка використала скористатися чергами у гуманітарних штабах, де потребуючим роздавали продуктові набори. Мародерка продавала місце у черзі по 50 гривень.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на інформацію про те, що у Львові нібито багато мародерів. За його словами, ці фейки "розганяються" в соцмережах з метою поширення злоби та недовіри. Також він додав, що львів'яни намагються допомогти усім біжецям та спрямовують великі сили та ресурси на волонтерство.

ДБР повідомило про підозру 10 митникам, які сприяли бізнесам затриманого за держзраду Віктора Медведчука. Як з'ясували правоохоронці, через незаконну діяльність посадовців митного поста "Мукачево" держава недоотримала близько 24 мільярдів гривень.

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