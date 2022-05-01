Продавала місця у черзі за 50 гривень

Деякі умудряються продавати місця черзі за продуктовими наборами у гуманітарних штабах. Саме такий випадок трапився в Запоріжжі, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Так, 30 квітня у Запоріжжі виявили жінку, яка продавала місця у черзі за продуктовими наборами у пунктах видачі гуманітарної допомоги у Шевченківському районі. Місце коштувало 50 гривень.

Прошу кожного з вас повідомляти нам про такі випадки й шахраїв. Давайте разом зупиняти усіх мародерів, які намагаються нажитися на війні та чужому горі,

– закликав Куртєв.

Він також зауважив, що з громадянкою проведено роз'яснювальну роботу, а її шахрайський "недобізнес" зупинено.