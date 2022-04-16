Зловмисник виявився представником одного із місцевих добровольчих формувань. Йому оголосили про підозру та обрали йому запобіжний захід – тримання під вартою.

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За даними слідства, чоловік у військовій формі прибув на СТО та сказав, що є бійцем тероборони.

Він повідомив власнику СТО, що на потреби підрозділу необхідні автомобілі. Тому зловмисник почав вимагати їх. Власник СТО відмовляв чоловікові, адже він не був власником авто і не міг ними розпоряджатися.

Зловмисник приходив багато разів та кожного разу чув відмову. Одного разу чоловік прийшов із категоричною заявою, що власник мусить дати йому авто. Потерпілий не витримав і повідомив поліцейським.

Зловмисника затримали на "гарячому" при спробі виїхати з СТО на автомобілі одного з клієнтів. Затриманим виявився представник одного із місцевих добровольчих формувань,

– мовиться в повідомленні.

Підозрюваний перебуває під вартою. Тривають слідчі дії.

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