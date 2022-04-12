Такий випадок був зафіксований й на Харківщині. Місцевому повідомлено про підозру за фактом шахрайства.

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За якою схемою працював

За даними слідства, з 24 лютого по 10 квітня 2022 року чоловік шукав у месенджерах оголошення від громадян, які шукали перевізників. Потім представлявся волонтером та пропонував допомогу, зокрема вивезення з тимчасово окупованих територій.

Винагорода – гроші на паливо. За свої послуги шахрай просив передоплату на банківську карту, після чого зникав.

Наразі встановлено понад 10 потерпілих, які перерахували йому понад 230 тисяч гривень.

Поки що до підозрюваного застосовано запобіжний захід – утримання під вартою.

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