Продавала места в очереди за 50 гривен

Некоторые умудряются продавать места в очереди за продуктовыми наборами в гуманитарных штабах. Именно такой случай произошел в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Так, 30 апреля в Запорожье обнаружили женщину, продававшую места в очереди за продуктовыми наборами в пунктах выдачи гуманитарной помощи в Шевченковском районе. Место стоило 50 гривен.

Прошу каждого из вас сообщать нам о таких случаях и мошенниках. Давайте вместе останавливать всех мародеров, пытающихся нажиться на войне и чужом горе,

– призвал Куртев.

Он также отметил, что с гражданкой проведена разъяснительная работа, а ее мошеннический "недобизнес" остановлен.

Мошенники во время войны: последние случаи

В Днепровском районе Киева задержали злоумышленника, который притворялся бойцом теробороны и пытался угнать автомобиль якобы для ТРО.

В Ивано-Франковске задержали "представителей теробороны", которые выманили у переселенки почти 25 тысяч гривен.

В Харьковской области мужчина обманывал людей, которые пытались эвакуироваться – представлялся волонтером и предлагал помощь.

В Виннице задержали группу мошенников, которые требовали у людей 70 тысяч за вывоз из горячих точек.

В Одесской области мужчины, которые представлялись бойцами Теробороны, переправляли так называемых "волонтеров" за границу.

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