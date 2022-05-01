Продавала места в очереди за 50 гривен
Некоторые умудряются продавать места в очереди за продуктовыми наборами в гуманитарных штабах. Именно такой случай произошел в Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
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Так, 30 апреля в Запорожье обнаружили женщину, продававшую места в очереди за продуктовыми наборами в пунктах выдачи гуманитарной помощи в Шевченковском районе. Место стоило 50 гривен.
Прошу каждого из вас сообщать нам о таких случаях и мошенниках. Давайте вместе останавливать всех мародеров, пытающихся нажиться на войне и чужом горе,
– призвал Куртев.
Он также отметил, что с гражданкой проведена разъяснительная работа, а ее мошеннический "недобизнес" остановлен.
Мошенники во время войны: последние случаи
- В Днепровском районе Киева задержали злоумышленника, который притворялся бойцом теробороны и пытался угнать автомобиль якобы для ТРО.
- В Ивано-Франковске задержали "представителей теробороны", которые выманили у переселенки почти 25 тысяч гривен.
- В Харьковской области мужчина обманывал людей, которые пытались эвакуироваться – представлялся волонтером и предлагал помощь.
- В Виннице задержали группу мошенников, которые требовали у людей 70 тысяч за вывоз из горячих точек.
- В Одесской области мужчины, которые представлялись бойцами Теробороны, переправляли так называемых "волонтеров" за границу.