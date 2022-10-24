Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Оккупанты официально заявили, что Су-34 упал в Ейске, потому что двое чаек залетели в двигатель. Относительно Су-30 в Иркутске – российские СМИ распространяют версию, что пилоты якобы задохнулись из-за нехватки кислорода.
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Это может быть из-за плохого технического состояния самолетов
По словам Нарожного, правдивую причину падения этих двух самолетов узнать сложно. Ведь никто не даст доступ к черным ящикам. Однако есть причины считать, что за этими странными версиями оккупанты маскируют плохое техническое состояние собственных самолетов.
Эти версии похожи на отмазку, чтобы люди не подумали о плохом техническом состоянии самолетов. Су-34 в Ейске взлетал с военного аэродрома. Практически повсюду есть специальные службы, которые отгоняют птиц от аэропортов. Доходит до того, что там даже с дробовиками ходят и отстреливают их,
– отметил Нарожный.
Относительно падения Су-30 в Иркутске тоже много вопросов. Как отмечает Нарожный, пилоты отрабатывают разные ситуации во время учебы. И удивительно, что они якобы не смогли ничего сделать. Кроме того, в военных самолетах все системы дублируются – если одна не работает, то включается другая.
Поэтому все это снова похоже на сказку от российских СМИ или Минобороны России. Но сказать, какая причина – сложно. Думаю, что мы многое не знаем. Если бы опубликовали черные ящики… Но они этого не сделают,
– рассказал Нарожный.
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Напомним, 23 октября в российском городе Пермь произошел взрыв на пороховом заводе. Это уже не первый подобный случай с начала полномасштабного вторжения, когда происходит "хлопок" на объектах военной промышленности страны-агрессора.
Известно, что на пороховом заводе производили снаряды для реактивных систем залпового огня "Град". Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что могло стать причиной взрыва на предприятии.