Среди погибших в Броварах могут быть прохожие и родители, которые вели в садик детей, – ОП

18 января в Броварах Киевской области упал вертолет. Среди погибших и пострадавших были дети, которых родители вели в садик.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует 24 Канал. К сожалению, есть много жертв, среди которых – дети.

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Новые детали падения вертолета в Броварах

По словам Тимошенко, среди пострадавших и погибших могут быть обычные прохожие, а также дети и их родители, которые вели их в садик.

Следствие все покажет. В настоящее время эвакуированных детей перевезли в другое помещение, их пересчитывают,

– отметил заместитель главы ОП.

Обратите внимание, что по состоянию на 10:30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых – 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД – они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. В их числе министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.

В ГСЧС подтвердили падение вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54). На борту находились 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, а также 3 члена экипажа ГСЧС.