На видео видно, как на месте падения вертолета начался пожар – огонь словно рассеялся по всему двору. На фоне слышны жуткие крики людей. Об этом пишет 24 Канал.

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С садика сразу начали эвакуировать детей

Мать спасенной девушки Ванессы рассказала, что когда упал вертолет, сразу подумали, что это был дрон-камикадзе. Однако времени думать и не было – сразу начался пожар. Воспитательница с нянечкой открыли окно на первом этаже детского сада и переправляли детей через него на улицу.

К помощи присоединились и 4 школьника, которые были рядом. Они рассказали, что забирали детей из окна и давали им конфеты, чтобы немного их успокоить. Также они помогали спасательным службам и искали родителей малышей.

Известно, что на момент падения вертолета в детском саду находились 73 ребенка. Некоторые дети были у здания с родителями и доходили до учебного заведения.

Первые минуты трагедии в Броварах: жуткое видео

Главное о катастрофе в Броварах

Трагедия произошла около 8:11 утра на улице Симона Петлюры – возле детского сада упал вертолет, летевший на фронт в Харьковской области.

В результате этой авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Травмы ребенка были несовместимы с жизнью.

9 погибших были в салоне вертолета. Среди них – глава ВМС Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

СБУ уже расследует причины трагедии. Следствие рассматривает 3 версии: нарушение правил полета, неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению вертолета.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что трагедия в Броварах – еще одна следствие войны. Это подчеркивает и временный исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко. Ведь не будь войны, этого полета не было бы вообще.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования всем родным и близким людей, погибших во время катастрофы.