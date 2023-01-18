На відео видно, як на місці падіння гелікоптера почалась пожежа – вогонь немов розсіявся по всьому подвір'ї. На фоні чути моторошні крики людей. Про це пише 24 Канал.
До теми Перекидали через вікно, – мати врятованої дівчинки про операцію з порятунку дітей у Броварах
З садочка одразу почали евакуйовувати дітей
Мати врятованої дівчини Ванесси поділилась, що коли упав вертоліт, одразу подумали, що це був дрон-камікадзе. Проте часу думати й не було – одразу почалась пожежа. Вихователька з нянечкою відчинили вікно на першому поверсі дитячого садочка та переправляли дітей через нього на вулицю.
До допомоги долучилися й 4 школярі, які були поруч. Вони розповіли, як забирали дітей з вікна та давали їм цукерки, щоб трохи їх заспокоїти. Також вони допомагали рятувальним службам та шукали батьків малечі.
Відомо, що на момент падіння вертольота у дитсадку перебували 73 дитини. Деякі діти були біля будівлі з батьками й доходили до навчального закладу.
Перші хвилини трагедії у Броварах: моторошне відео
Головне про катастрофу у Броварах
- Трагедія сталася близько 8:11 ранку на вулиці Симона Петлюри – біля дитячого садочка впав гелікоптер, який летів на фронт у Харківській області.
- Внаслідок цієї авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина. Її травми були несумісні з життям.
- 9 загиблих були у салоні вертольота. Серед них – глава ВМС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- СБУ вже розслідує причини трагедії. Слідство розглядає 3 версії: порушення правил польоту, несправність гвинтокрила та умисні дії щодо знищення гвинтокрила.
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що трагедія у Броварах – ще один наслідок війни. На цьому наголошує і тимчасовий виконавець обов'язків глави МВС Ігор Клименко. Адже якби не було війни, цього польоту не було б взагалі.