На відео видно, як на місці падіння гелікоптера почалась пожежа – вогонь немов розсіявся по всьому подвір'ї. На фоні чути моторошні крики людей. Про це пише 24 Канал.

До теми Перекидали через вікно, – мати врятованої дівчинки про операцію з порятунку дітей у Броварах

З садочка одразу почали евакуйовувати дітей

Мати врятованої дівчини Ванесси поділилась, що коли упав вертоліт, одразу подумали, що це був дрон-камікадзе. Проте часу думати й не було – одразу почалась пожежа. Вихователька з нянечкою відчинили вікно на першому поверсі дитячого садочка та переправляли дітей через нього на вулицю.

До допомоги долучилися й 4 школярі, які були поруч. Вони розповіли, як забирали дітей з вікна та давали їм цукерки, щоб трохи їх заспокоїти. Також вони допомагали рятувальним службам та шукали батьків малечі.

Відомо, що на момент падіння вертольота у дитсадку перебували 73 дитини. Деякі діти були біля будівлі з батьками й доходили до навчального закладу.

Перші хвилини трагедії у Броварах: моторошне відео

Головне про катастрофу у Броварах

Трагедія сталася близько 8:11 ранку на вулиці Симона Петлюри – біля дитячого садочка впав гелікоптер, який летів на фронт у Харківській області.

Внаслідок цієї авіакатастрофи загинули 14 людей, з них 1 дитина. Її травми були несумісні з життям.

9 загиблих були у салоні вертольота. Серед них – глава ВМС України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ вже розслідує причини трагедії. Слідство розглядає 3 версії: порушення правил польоту, несправність гвинтокрила та умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що трагедія у Броварах – ще один наслідок війни. На цьому наголошує і тимчасовий виконавець обов'язків глави МВС Ігор Клименко. Адже якби не було війни, цього польоту не було б взагалі.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули під час катастрофи.