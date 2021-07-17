Видео с места катастрофы
В сети обнародовали видео с места чрезвычайного происшествия. На кадрах видны обломки вертолета, который упал в поле недалеко от села Зайве.
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Двигатель вертолета после падения мог еще работать, ведь втулка опорного винта зарылась в землю.
- Оба члена экипажа оказались зажаты обломками вертолета.
Выяснилось, что вертолет направлялся в Херсонскую область для дальнейшего проведения авиахимработ.
Обломки упавшего на Николаевщине вертолета Ми-2: смотрите видео
Падение Ми-2 На Николаевщине: коротко
- В Николаевской области в субботу, 17 июля, упал вертолет Ми-2.
- Авиакатастрофа вблизи села Зайве произошла около 6 часов утра.
- На борту находились пилот и его помощник, они оба погибли.
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