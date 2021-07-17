Відео з місця катастрофи
У мережі оприлюднили відео з місця надзвичайної події. На кадрах видно уламки гелікоптера, який впав у полі неподалік села Зайве.
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Двигун вертольота після падіння міг ще працювати, адже втулка опорного гвинта зарилася у землю.
- Обидва члени екіпажу виявилися затиснуті уламками гелікоптера.
З'ясувалося, що вертоліт прямував до Херсонської області для подальшого проведення авіахімробіт.
Уламки вертольота Мі-2, який впав на Миколаївщині: дивіться відео
Падіння Мі-2 на Миколаївщині: коротко
- У Миколаївській області в суботу, 17 липня, впав вертоліт Мі-2.
- Авіакатастрофа поблизу села Зайве сталася близько 6 години ранку.
- На борту перебували пілот і його помічник, вони обоє загинули.
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