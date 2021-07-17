У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про деталі аварії. Водночас оприлюднили фото уламків гелікоптера з місця події.

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Аварія вертольота Мі-2

17 липня о 05:46 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу вертольота приватного агропідприємства, який попав в авіакатастрофу та впав на полі біля села Зайве,

– йдеться у повідомленні.

Під час польоту на борту гелікоптера перебували двоє людей – пілот і його помічник. Унаслідок катастрофи вони загинули.

Наразі співробітники ДСНС у Миколаївській області та працівники поліції намагаються встановити всі обставини аварії Мі-2.

Про причини надзвичайної події поки не повідомляють.



На Миколаївщині впав вертоліт / Фото ДСНС



У Миколаївській області впав гелікоптер / Фото ДСНС