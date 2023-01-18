Украинский активист Сергей Стерненко показал в сети, как выглядит детсад, где упал вертолет.
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Жуткая трагедия в Броварах
На фото видны только развалины, оставшиеся после авиакатастрофы. На месте трагедии работают спасатели.
Как выглядит детсад в Броварах / Фото Сергея Стерненко
Сейчас известно о 18 погибших, 9 из них находились на борту вертолета. Среди жертв также трое детей. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. По его данным, известно о 29 раненых, из которых 15 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия.
Как выглядит детский сад: смотрите видео
Детали авиакатастрофы в Броварах
- Вертолет летел на малой высоте при плохой видимости из-за тумана. В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что о причинах катастрофы говорить пока рано.
- По его словам, есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, по которым может произойти катастрофа. Поэтому для расследования причин крушения должна быть создана комиссия.
- В сети появилось видео, вероятно, вертолета МВД за несколько минут до падения – смотрите по ссылке.