Український активіст Сергій Стерненко показав у мережі, як виглядає дитсадок, де впав гелікоптер.

До теми Глава МВС Денис Монастирський загинув внаслідок падіння вертольота в Броварах

Моторошна трагедія у Броварах

На фото видно лише руїни, які залишилися після авіакатастрофи. На місці трагедії працюють рятувальники.



Як виглядає дитсадок у Броварах / Фото Сергія Стерненка

Нагадаємо, що у результаті падіння гвинтокрила у Броварах загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Наразі відомо про 18 загиблих, 9 з них перебували на борту гвинтокрила. Серед жертв також троє дітей. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. За його даними, відомо про 29 поранених, з яких 15 дітей. На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває розбір завалів і огляд місця події.

Як виглядає дитсадок: дивіться відео

Деталі авіакатастрофи у Броварах