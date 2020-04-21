Падение цен на нефть: какие последствия для Украины и мира

Падение цены на нефть – свидетельство большой степени затоваренности рынка. Пандемия коронавируса привела к снижению экономической активности, в частности, авиаперевозок. Спрос на нефть существенно упал.

Об этом сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Резкое снижение цены на нефть, зафиксированное 20 апреля, будет означать падение мировой экономики. Более ста государств хотят обратиться за помощью к МВФ в связи с пандемией коронавируса. Кризис беспрецедентный и никто не знает, насколько глубокий. Сейчас только середина. По объему вызовов кризис связывают со Второй мировой войной,

– говорит Евгений Магда.

Впрочем, по словам эксперта, радоваться украинцам по этому поводу не стоит. У нас некоторое время не было эффективной социальной политики, предсказуемого развития экономики. Экономическое падение в Украине началось еще в январе 2020 года.

Интересно Что случилось на рынке нефти?

Падение цены на нефть повлечет снижение цен на подсолнечное масло, которое Украина активно экспортирует. В общем, не такая хорошая ситуация, как кажется на первый взгляд. Украина с экспортно ориентированной экономикой должна думать не только о сохранении привычных рынков, а поиске новых. И над увеличением добавленной стоимости продукции,

– убежден Магда.

В то же время, по его мнению, падение цен на нефть, это вызов для США. В ЕС говорят о плане Маршалла. Звучит сумма триллион евро. Но кто это будет финансировать, пока неизвестно.

Также, считает Евгений Магда, уменьшит экономические возможности России, но там достаточно золотовалютных резервов. И это не приведет к распаду России, как говорят некоторые эксперты. Запад, подчеркивает политолог, не заинтересован в распаде РФ и боится этого. Также рано говорить, что коллективный Запад добьется ухода Путина от власти. Даже в G7 нет четкого видения. С одной стороны, многие государства осознают деструктивный характер России. С другой, есть опасность, что Кремль, если окажется в состоянии крысы, загнанной в угол, будет искать возможности для небольшой победоносной войны. А расходы на оборону и пропаганду Россия сократит в последнюю очередь.

Рекордное падение цены на нефть: главное