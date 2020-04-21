Падіння цін на нафту: які наслідки для України і світу

Падіння ціни на нафту – свідчення великого ступеню затовареності ринку. Пандемія коронавірусу призвела до зниження економічної активності, зокрема, авіаперевезень. Попит на нафту суттєво впав.

Про це сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Різке зниження ціни на нафту, зафіксоване 20 квітня, означатиме падіння світової економіки. Понад сто держав хочуть звернутися за допомогою до МВФ у зв’язку із пандемією коронавірусу. Криза безпрецедентна і ніхто не знає, наскільки глибока. Зараз тільки середина. За обсягом викликів кризу пов’язують із Другою світовою війною,

– зауважує Євген Магда.

Утім, за словами експерта, тішитися українцям з цього приводу не варто. У нас певний час не було ефективної соціальної політики, передбачуваного розвитку економіки. Економічне падіння в Україні почалося ще в січні 2020 року.

Цікаво Що трапилось на ринку нафти?

Падіння ціни на нафту потягне зниження цін, приміром, на соняшникову олію, яку Україна активно експортує. Тобто, чим більше нафти продається, тим більша економічна активність, більше купуватимуть олії. Загалом, не така хороша ситуація, як здається на перший погляд. Україна з експортно орієнтованою економікою повинна думати не лише про збереження звичних ринків, а пошук нових. І над збільшенням доданої вартості продукції,

– переконаний Магда.

Водночас, на його думку, падіння цін на нафту, це виклик для США. В ЄС говорять про план Маршалла. Звучить сума трильйон євро. Але хто це фінансуватиме, наразі невідомо.

Також, вважає Євген Магда, зменшить економічні можливості Росії, але там достатні золотовалютні резерви. І це не призведе до розпаду Росії, як про говорять деякі експерти. Захід, підкреслює політолог, не зацікавлений у розпаді РФ і боїться цього. Також рано говорити, що колективний Захід доб’ється відходу Путіна від влади. Навіть у G7 немає чіткого бачення. З одного боку, багато держав усвідомлюють деструктивний характер Росії. З іншого, є загроза, що Кремль, якщо опиниться в стані щура, загнаного в кут, шукатиме можливості для невеликої переможної війни. А витрати на оборону і пропаганду Росія скоротить в останню чергу.

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