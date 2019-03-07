Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя

Все знают, что Канада – это самая милая, симпатичная и добрая страна мира, населенная столь же приятными людьми. И вот, в 2015 году добрые жители самой милой страны избрали себе премьер-министром молодого, улыбчивого и веселого Джастина Трюдо. Как настоящий канадец, он тут же покорил сердца всего мира.

Кто такой Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сразу завоевал сердца многих людей. Канадцы любили и уважали его. Он показывал сложную стойку на руках, ходил в смешных носках с Чубаккой, танцевал зажигательные индийские танцы, обнимал жену бельгийского премьер-министра, а один раз при рукопожатии даже чуть не сломал руку Дональду Трампу. За это его вообще все хвалили.

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В его правительстве впервые нашлось место для сикха. Министром обороны стал Харджит Саджан, а Министерство иностранных дел оказалось в руках этнической украинки Хрысти Фриланд. Кстати, женщин в его кабинете министров тоже оказалось рекордное число.

Итак, Джастин Трюдо – это спортсмен, кумир молодежи, отец семейства, любимец всего мира, успешный и современный руководитель богатой страны. Кроме того, он, по-видимому, коррупционер и уголовник.



Джастин Трюдо

Недавно ушла в отставку канадский политик и член парламента Джоди Уилсон-Рейболд. Перед этим она выступила в парламенте и рассказала, что в последнее время на нее оказывается огромное политическое давление, с которым она не может смириться. А источником этого давления является Джастин Трюдо и люди из его окружения.

С чего все началось

Канадская прокуратура еще ранее стала выяснять, чем занимается канадский химический гигант SNC-Lavalin. Тут же выяснилось, что с 2001 по 2011 год эта компания выплатила несколько миллионов долларов взяток членам семьи бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В обмен канадский бизнес получал в Ливии выгодные контракты.

По канадским законам, платить взятки даже за границей нельзя. Поэтому SNC-Lavalin должен был быть оштрафован и лишен доступа к канадским государственным закупкам на 10 лет. Если бы это произошло, то очень многие сотрудники компании потеряли бы работу.

Штаб-квартира SNC-Lavalin находится в Квебеке, в городе Монреаль. Если бы расследование было доведено до конца, то под угрозой оказались бы 3600 рабочих мест в этом городе. К слову, Джастин Трюдо избирался в парламент как раз от Монреаля.

Что сделал Джастин Трюдо

Он, конечно, не хотел, чтобы люди в его родном городе теряли работу. Тем более, из-за какой-то истории, которая была 10-20 лет назад, когда его самого даже в политике не было. Вот он и скал давить на Генерального прокурора.

Но он забыл, что генпрокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд тоже из Канады. А там принято: если кто-то нарушает закон, то этого кого-то надо наказать. И абсолютно неважно, когда это случилось, какая была мотивация, и какими будут последствия сейчас. Важно восстановить справедливость и наказать преступников.



Премьер-министр Канады

Почему Генпрокурор ушла в отставку

Генпрокурор выступила в парламенте и сказала, что попытки Трюдо помешать расследованию абсолютно неприемлемы. Кстати, он был ее другом, союзником, человеком, который привел ее в политику. И поскольку ее принципы не позволяют с ним работать, она подает в отставку.

Для Канады это была атомная бомба. Там такие истории крайне редко случаются. Трюдо тут же полез в телевизор, где стал объяснять, что просто хочет сохранить рабочие места и, конечно, не собирается нарушать закон.

Но было уже поздно. Лидер оппозиционной Консервативной партии Эндрю Шиир уже заявил, что "Джастин Трюдо просто не может далее возглавлять эту страну". Аналогичные заявления звучат и из его родной партии. Упомянутый выше министр обороны Харджит Саджан уже сказал, что, возможно, Трюдо все-таки придется уйти в отставку.



Министр обороны Харджит Саджан

Еще жестче поступила глава правления Казначейства Канады Джейн Филпотт. Она, кстати, близкая подруга уволившейся ранее Джоди Уилсон-Рейболд. Филпотт попросила однопартийцев понять ее мотивы и не осуждать за уход. Она пояснила, что принципы для нее важнее, чем партийная дисциплина и даже личные отношения в коллективе.

Наша с вами Хрыстя Фриланд, однако, заявила, что останется в правительстве Джастина Трюдо. То есть, она его поддерживает. Видимо, там тоже есть какая-то своя мотивация.

Результаты для Канады

Тут надо сказать одну очень важную вещь: Канада стала страной, где люди доверяют друг другу, где царят добро, богатство, радость и справедливость. Но это случилось вовсе не благодаря хорошим министрам и чиновникам. Она стала такой благодаря своим институтам.

Это когда прокурор расследует старые преступления, вопреки желанию своего же друга и союзника премьер-министра. Когда они не могут договориться и порешать к обоюдному согласию.

Вот когда общество на 100% уверено, что абсолютно любое преступление, даже совершенное давно и за границей, будет доведено до честного и неподкупного суда, вот тогда в обществе расцветает доверие. И тогда там люди улыбаются и помогают окружающим. В такой среде люди очень быстро богатеют и живут достойно, со взаимным уважением.

К счастью, в данном случае система и институты сработали отлично. Люди в правительстве решили, что для них Канада важнее премьера, поэтому рассказали о давлении с его стороны. Доверие людей к государству, которое очень легко потерять, почти не пострадало.

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Но ведь Джастин Трюдо и вправду очень хороший премьер. Действительно хороший. Но вот эта ситуация показывает, что даже лучшему чиновнику иногда невыносимо сложно устоять перед искушением.

Что ждет Трюдо

Я думаю, что Трюдо в этой ситуации, к сожалению, все-таки придется уйти в отставку. Но даже его возможная отставка для Канады пойдет на пользу. Она станет наукой для всех остальных политиков. Неважно, какой ты классный и умелый парень или замечательная и умная девушка. Во власти главное - оставаться честным и порядочным человеком.



Джастин Трюдо

Про менталитет канадцев

И напоследок хочу показать, до чего доводит канадское следование правилам и забота об институтах и доверии в обществе.

В середине февраля в Канаде отмечают День семьи. Это выходной день, когда почти все закрыто. Однако двери продуктового магазина Food Basics в городе Кингстон в этот день были открыты. Дело в том, что хозяева просто забыли запереть их на ключ.

При этом люди туда заходили, а выходили с продуктами. Случайный прохожий обратил внимание, что ни охраны, ни продавцов нет, и вызывал полицию. Те приехали, стали выяснять, что случилось. И обнаружили на кассе кучу денег.

Канадцы целый день заходили в магазин, брали то, что им нужно, а деньги просто оставляли на кассе. Хозяева, когда их позвали, посчитали приход и убыток. Выяснилось, что ничего не пропало. За всю еду, которую покупатели брали, они расплатились. Вот ради такого уровня богатства, доверия и взаимного уважения и уходят в отставку сейчас канадские министры. Ради этого они и призывают уволиться Трюдо.