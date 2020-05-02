Падение вертолета НАТО в Ионическом море: поиски прекратили, экипаж объявили мертвым
Вертолет НАТО 30 апреля исчез с радаров над Ионическим морем. Военный корабль канадских вооруженных сил при поддержке НАТО тщательно проверил территорию. Поиски официально завершили, а экипаж самолета признали мертвым.
Во время поисков нашли тело лейтенанта Еббигейла Каубро и обломки вертолета, сообщает CTV News.
Читайте также У Днепра разбился небольшой самолет: видео смертельной аварии
Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены,
– говорится в сообщении.
Важно! Вертолет 30 апреля упал в Средиземном море, возвращаясь на фрегат HMCS Fredericton, базирующейся в Галифаксе. На борту вертолета находились шестеро военных.
К поискам привлекли Fredericton, а также турецкие, итальянские и греческие корабли, вертолеты и самолеты. Они тщательно обыскали район, пытаясь найти членов экипажа.
Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, которые, возможно, находились на борту. Однако их пока не удалось идентифицировать.
Что известно о вертолете НАТО, потерпевшем крушение
- Вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone базировался на канадском фрегате Fredericton.
- Работал в составе Постоянной морской группы НАТО.
- Вертолет совершал выполнения полевых миссий в операции НАТО, а именно доставлял 915 канадских военных в центральную и восточную Европы для проведения учений.