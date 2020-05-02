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      Падение вертолета НАТО в Ионическом море: поиски прекратили, экипаж объявили мертвым

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      Падение самолета НАТО в Ионическом море: поиски экипажа прекратили
      Поиски экипажа самолета НАТО, который упал в море, завершили / theaviationist.com

      Вертолет НАТО 30 апреля исчез с радаров над Ионическим морем. Военный корабль канадских вооруженных сил при поддержке НАТО тщательно проверил территорию. Поиски официально завершили, а экипаж самолета признали мертвым.

      Во время поисков нашли тело лейтенанта Еббигейла Каубро и обломки вертолета, сообщает CTV News.

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      Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены,
      – говорится в сообщении.

      Важно! Вертолет 30 апреля упал в Средиземном море, возвращаясь на фрегат HMCS Fredericton, базирующейся в Галифаксе. На борту вертолета находились шестеро военных.

      К поискам привлекли Fredericton, а также турецкие, итальянские и греческие корабли, вертолеты и самолеты. Они тщательно обыскали район, пытаясь найти членов экипажа.

      Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, которые, возможно, находились на борту. Однако их пока не удалось идентифицировать.

      Что известно о вертолете НАТО, потерпевшем крушение

      • Вертолет Sikorsky CH-148 Cyclone базировался на канадском фрегате Fredericton.
      • Работал в составе Постоянной морской группы НАТО.
      • Вертолет совершал выполнения полевых миссий в операции НАТО, а именно доставлял 915 канадских военных в центральную и восточную Европы для проведения учений.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Турции Греция Канада Аварии и ДТП НАТО авиация
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