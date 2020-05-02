Падение вертолета НАТО в Ионическом море: поиски прекратили, экипаж объявили мертвым

Вертолет НАТО 30 апреля исчез с радаров над Ионическим морем. Военный корабль канадских вооруженных сил при поддержке НАТО тщательно проверил территорию. Поиски официально завершили, а экипаж самолета признали мертвым.

Во время поисков нашли тело лейтенанта Еббигейла Каубро и обломки вертолета, сообщает CTV News.

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Поиски пяти погибших членов экипажа в результате катастрофы вертолета "Циклон" продолжались три дня и теперь официально завершены,

– говорится в сообщении.

Важно! Вертолет 30 апреля упал в Средиземном море, возвращаясь на фрегат HMCS Fredericton, базирующейся в Галифаксе. На борту вертолета находились шестеро военных.

К поискам привлекли Fredericton, а также турецкие, итальянские и греческие корабли, вертолеты и самолеты. Они тщательно обыскали район, пытаясь найти членов экипажа.

Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, которые, возможно, находились на борту. Однако их пока не удалось идентифицировать.

Что известно о вертолете НАТО, потерпевшем крушение