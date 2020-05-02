Падіння гелікоптера НАТО в Іонічному морі: пошуки припинили, екіпаж оголосили мертвим

Гелікоптер НАТО 30 квітня зник з радарів над Іонічним морем. Військовий корабель канадських збройних сил за підтримки НАТО ретельно перевірив територію. Пошуки офіційно завершили, а екіпаж літака визнали мертвим.

Під час пошуків знайшли тіло лейтенанта Еббігейл Каубро та уламки гелікоптера, повідомляє CTV News.

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Пошуки п'яти загиблих членів екіпажу в результаті катастрофи вертольота "Циклон" тривали три дні й тепер офіційно завершені,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Гелікоптер 30 квітня впав у Середземному морі, повертаючись на фрегат HMCS Fredericton, що базується в Галіфаксі. На борту вертольота перебували шестеро військових.

До пошуків залучили Fredericton, а також турецькі, італійські, та грецькі кораблі, вертольоти та літаки. Вони ретельно обшукали район, намагаючись віднайти членів екіпажу.

Канадські військові заявили, що вони також виявили останки людей, які, можливо, перебували на борту. Однак їх наразі не вдалося ідентифікувати.

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