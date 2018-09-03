Падение вертолета в Афганистане: МИД подтвердил гибель двух украинцев

В результате крушения вертолета в Афганистане, которое произошло 2 сентября, погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил травмы и сейчас находится в больнице на территории военной базы.

Об этом сообщил руководитель консульского Департамента обеспечения Василий Кирилич, говорится на сайте "Громадське".

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Как отметил Василий Кирилич, консул Украины планирует вылет в Афганистан.

В контактах с официальными представителями Афганистана подтверждено, что в воскресенье, 2 сентября, на территории провинции Балх, неподалеку от административного центра города Мазар-и-Шариф (Афганистан) произошла катастрофа вертолета, в результате которой погибли 12 человек, в том числе 2-е граждан Украины, члены экипажа вертолета,

– рассказал Кирилич.

Он также добавил, что ситуация находится на контроле посольства Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан (по совместительству) и Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Севере Афганистана потерпел крушение вертолет, на борту которого были как иностранные граждане, так и местные офицеры. В результате по меньшей мере 12 человек погибли: члены экипажа и пассажиры.