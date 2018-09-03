Украинские туристы стали участниками ДТП в Румынии

В румынском городе Сучава произошла авария с участием украинских туристов. Водитель мотоцикла въехал в автобус с туристами, который направлялся из Болгарии в Украину.

Об этом на своей странице сообщила журналистка Любовь Загоровская.

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Попали в аварию. В три ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный. Все пассажиры автобуса не пострадали, зато водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте,

– сообщила Загоровская.

Журналистка также отметила, что после инцидента все пассажиры автобуса провели ночь в здании школы.

Как сообщила Загоровская, спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов работали очень оперативно и слаженно.

Сейчас пассажиры туристического автобуса ждут транспорт со Львова, который должен их забрать.